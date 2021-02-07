Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:14

США не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по ядерной сделке, сообщил Джо Байден. «Снимут ли США сначала санкции, чтобы посадить Иран за стол переговоров? Нет. Сначала они (Иран) должны остановить обогащение урана», - заявил американский президент в первом с момента вступления в должность телеинтервью.

Примечательно, что за несколько часов до этого Верховный лидер Ирана Хаменеи выступил с речью, в которой подчеркнул, что единственный способ вернуться к ядерной сделке - немедленно снять все санкции. И уж совсем интригующе выглядит то, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу обсудил ядерную сделку Ирана (СВПД) со своими британскими, французскими и немецкими коллегами.

«У нас только что состоялся обстоятельный и важный разговор по Ирану... чтобы вместе решать проблемы ядерной и региональной безопасности», - написал в Твиттере министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам этой встречи в пятницу вечером. И действительно, весьма качественно и нелицеприятно для Тегерана, судя по всему, поговорили, раз уж Байден встал в позу «мистер категорическое «Нет». Те, кто от Израиля до Персидского залива беспокоился, что новый хозяин Белого дома вот прямо так возьмет, да и пойдет на сделку с Тегераном, отменив при этом еще и санкции, – могут расслабиться и выдохнуть. Да, Байдену и его команде сделка с Ираном нужна. Но не в виде «сделки ради нормализации», а как эпичная внешнеполитическая победа, итоги которой полностью бы удовлетворили американский истеблишмент – «Америка вернулась!», учитывали интерес стратегических партнеров Вашингтона – Израиля, монархий Залива и прочих антииранских сил. Ну и немного бы облегчила положение Ирана. Именно в такой последовательности. Из чего однозначно следует вывод: Тегеран будут «нагибать» и «принуждать к сделке», жестко и не стесняясь в средствах отвоевывая у него уступку за уступкой. Белыми перчатками, которыми обтянут стальной кулак, иранцев будут хлестать наотмашь. И с хрустом ломать «руки Тегерана» во всем регионе Большого Ближнего Востока. Понятно, что подобная политика США поставит жирный полумесяц на иранских реформаторах и либералах. Вашингтон их списал за ненадобностью, да не слишком-то на них рассчитывал. То, что к власти в Иране теперь уже гарантированно приходят консерваторы – американский истеблишмент не напрягает совершенно, тем больше поводов для обвинений «кровавого режима аятолл» в неуступчивости, тем успешнее будут информационные атаки на Тегеран. А пока, ради сохранения белизны одежд миротворца, Байден намерен «облегчить страдания иранского народа» от затянутой на его горле петли американских санкций. Удавку решено слегка ослабить: Вашингтон готов предоставить Тегерану ссуду от Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с коронавирусом. И – но это не точно – временно ослабить ту часть санкций, которые помешали международной помощи в связи с коронавирусом попасть в Иран.