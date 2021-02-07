Чавушоглу отправляется в ближневосточное турне

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 9-11 февраля совершит визиты в Кувейт, Оман и Катар. Как сообщает Anadolu со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Турции, в рамках поездки Чавушоглу встретится со своими коллегами и иными высокопоставленными лицами из этих стран.

Отмечается, что стороны детально обсудят аспекты двусторонних отношений. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Чавушоглу также проведет встречи с представителями турецких бизнес-кругов в этих странах.