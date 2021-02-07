Икрам Нур, автор haqqin.az 11:30

Минобороны Израиля сообщило о краже на одной из военных баз. Неизвестные злоумышленники похитили дорогостоящее радиоэлектронное оборудование, причем это не первое подобное хищение. Из официальных сообщений: неустановленные пока лица пробрались на одну из военных баз страны. Вскрыв почти десяток опломбированных и охраняемых контейнеров с находившейся там аппаратурой, они унесли с собой специализированные средства для шифрования и коммуникаций.

Инцидент зафиксирован на объекте под названием Цеэлим, расположенном в южной части страны. Похищенная техника предназначалась для проведения учений прибывшими перед этим на базу воинскими подразделениями. Злоумышленники забрали с собой также оборудование для связи и координации действий спецподразделений израильской армии. Из-за кражи спецтехники были сорваны плановые занятия кадрового состава воинских частей. Более того, теперь неизвестные злоумышленники обладают секретными шифровальными алгоритмами и кодами, использующимися военнослужащими и центральным штабом высшего руководства ВВС Израиля. Внимание! Это уже второе подобное происшествие на Цеэлим за последний месяц. В конце декабря с территории подземного склада боеприпасов было украдено 93 тысяч патронов калибра 5,56. Личности похитителей так и не установлены. В израильских СМИ отмечают, что похищенные боеприпасы могли давно уже быть проданными преступным организациям или даже вывезены за границу. В ходе расследования хищения боеприпасов основным фигурантами были бедуины пустыни Негев, вступившие в контакт с криминальными группировками. Версия развалилась. И для нынешнего беспрецедентного случая реанимировать ее не удастся. Бедуны Негев, конечно, не чужды современным гаджетам, но все же не настолько продвинуты, чтобы испытывать нужду в средствах шифрования и передачи данных, тем более – предназначенных для подразделений специального назначения.

И «скромность» израильских масс-медиа в освещении произошедшего инцидента может означать только одно: в деле замешаны не «продвинутые бедуины», а куда как более серьезные игроки – Хизбалла как исполнитель и Корпус стражей исламской революции Ирана. Не исключено, что и легендарная служба «Аль-Кудс». Причем чем дальше – тем все вероятнее представляется именно эта версия, которую спецслужбы Израиля не только сами озвучивать не спешат, но и прессе не дают. Ведь скандал в этом случае разразится оглушительный – а местные масс-медиа во избежание угрозы таких ситуаций умеют молчать. Высшие интересы национальной безопасности и вот это все… Если подтвердится «иранский след», то остается только меланхолично констатировать: а ведь к тому все и шло. Противостояние разведок и специальные операции никогда не были «игрой в одни ворота». Рано или поздно противники начинают играть на равных. И если два-три последних десятилетия Моссад все-таки, что нужно признать, вел в счете в противостоянии иранским спецслужбам, то сейчас, похоже, маятник качнулся в обратную сторону. За спиной израильтян – целый ряд крупных и успешных операций. Здесь и точечные ликвидации ключевых фигур иранской ядерной программы, и создание агентурной сети в самом Иране, в чем Моссаду активно помогали оппозиционеры из Организации моджахедов иранского народа. Причем помогали столь активно, что и сами не заметили, как из самостоятельной организации мутировали до марионеток.

Можно вспомнить и успехи израильских спецслужб в деле разжигания сепаратистских настроений в Иране, от провинций с компактным проживанием курдов до Систана-Белуджистана, где успешно и по колено в крови оперировала «Джунуд Аллах, мождахеди ас-Сунна» (Солдаты Аллаха, моджахеды Сунны или просто «Джундалла»). Успешность всех этих операций израильтян, помимо прочего, объяснялась и тем, что спецслужбы Израиля действовали активно и наступательно, были инициаторами и не стеснялись при этом использовать так называемый «чужой флаг». Тот же главарь «Джундаллы» Абдулмалек Риги, захваченный в ходе оперативной игры иранскими спецслужбами, в своих показаниях – а «колоться» после ареста он начал практически сразу - указал на один интересный момент. Долгое время считалось, что «Джундалла» финансируется американцами. Штаты это отрицали, ссылаясь на то, что эта организация в США признана «террористической». Но в то же время захваченные активисты «Джундаллы» низового и среднего уровня до конца твердили о «контактах с сотрудниками ЦРУ». Так вот, рассказывая о своей встрече с курирующими его «сотрудниками ЦРУ», Риги сообщил, что у него возникли подозрения, что это никакие это не американцы, а самые что ни на есть израильтяне. По этому поводу даже возник небольшой скандал, но развития он особого не получил, Биби «Неистовому» Нетаньяху удалось убедить американских партнеров в том, что ничего страшного не произошло, «великая цель», сокрушение Ирана, оправдывает любые средства. Хотя, точнее будет сказать, что это Вашингтон дал себя убедить. Так вот, сегодня, судя по всему, маятник качнулся в обратную сторону. То есть теперь иранская разведка начала действовать не от обороны, а от наступления, планируя и реализуя на территории Израиля свои специальные операции высокого, я бы сказал, уровня дерзости. Укрепив свои позиции в грызущихся между собой палестинских группировках, выйдя через них на тех же бедуинов пустыни Негев, иранская разведка получила выход на оперативный простор. Террор в отношении Израиля ей не интересен. А вот секретное оружие и специальная аппаратура, имеющая отношение к системе шифрования – это просто праздник какой-то, майский день и именины сердца.