МЧС о пожаре в общежитии в Сумгаите есть погибший
В четырехэтажном здании общежития мансардного типа в городе Сумгаит, где проживают вынужденные переселенцы, на мансарде общей площадью 500 кв.м сгорела комната из деревянных конструкций площадью 15 кв.м.
Как сообщает сайт МЧС Азербайджана, в ходе разведки места пожара пожарные обнаружили тело Мазахира Нушираван оглу Ахмедова (1972 г.р.). Распространение пожара удалось предотвратить в результате неотложных мер, проведенных подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС. Остальная часть здания была защищена от огня. Пожар потушен.
В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.