Грядет революция в автогонках: летающие болиды в Баку?

Airspeeder Mk3 – так называется новинка в виде настоящего болида, предназначенного для перевозок, однако это прежде всего перспектива в соревнованиях на просторе автогонок. Фанаты автогонок уже обратили внимание на такую перспективу, когда пилоты смогут обходить друг друга на виражах… в воздухе! Еще не так давно это было только мечтательной песней. Но, как мы знаем, развитие технологий дронов идет так быстро, что вот-вот это станет реальностью.

Как уже рассказывал haqqin.az, в мире все время идет развитие новых технологий, в том числе, в сфере автомобилестроения. Есть первые опыты такси без водителя. В Китае подобная техника в виде опытных образцов может подниматься над землей и пересекать улицы городов. Однако вот совершенно новый прорыв.

Сейчас речь идет об австралийском изобретении компании Alauda Racing. Она предлагает необычайное достижение. О нем информирует geekweek.

Самое интересное, что эта новинка совмещает в себе форму болида и технологию дрона. Под его корпусом находятся четыре распростертые крыла, завершающиеся пропеллерами.

Машина, в остальном внешне похожая на космические корабли, под названием Airspeeder Mk3, вертикально стартует и садится на землю. Здесь говорят, что сидя в этом чуде техники, можно разогнать авто до 100 километров в час всего за 2,3 секунды, а потом набрать скорость в 130 километров в час.

Эти возможности ему обеспечит 96-киловаттная система, представленная четырьмя двигателями и приводимыми в действие эффективными аккумуляторами.

Автомобиль весит всего 100 килограммов, потому здесь надо говорить о важном индикаторе массы для повышения мощности. Правда, компания пока не говорит, какова будет максимальная скорость для передвижения по воздуху.

Однако Alauda Racing уже планирует организовать гонки таких «поднебесных» болидов еще в нынешнем году. Инженеры хотят проводить их так же, как это проходит в гонках Formula-1. Идея в том, что такие болиды будут летать над известнейшими трассами мира, а на пит-стопы, вместо замены колес, будут садиться для смены аккумуляторов. Представители Alauda Racing считают, что успех будет зависеть не только от мастерства и профессионализма пилотов, но и от правильного подбора аккумуляторов в зависимости от трасс пролетания гоночных электроболидов Airspeeder.

Основатель первой в мире такой компании Мэтт Пирсон, которая возникла в 2018 году в Южной Австралии, своим детищем обещает новую эру мобильности для новых поколений человечества, прежде всего в области автогонок. К тому же, он параллельно создает глобальную растущую сеть космических технологий и налаживает производство нано-спутников для развития интернета.

Космос космосом, но кто знает, может быть, уже вскоре над знаменитой трассой F1 в Баку полетят первые болиды австралийского изготовления.