AS Group пожертвовала 300 тысяч манатов в «Фонд возрождения Карабаха»

Следует отметить, что AS Group также помогла фонду Yaşat в размере 150 тысяч манатов для поддержки семей наших героев, ставших шехидами и раненными в ходе Отечественной войны.

AS Group пожертвовала 300 000 манатов в «Фонд возрождения Карабах а», который был создан для устойчивого заселения на освобожденных территориях, проведения строительных и реставрационных работ во всех областях, а также для обеспечения безопасного и комфортного проживания населения.

AS Group поставляла продовольствие семьям азербайджанских солдат, сражавшихся на передовой в Карабахской войне, помогала людям, чьи дома были разрушены в результате ударов врага во время войны, а также мобилизовала свою технику для содействия армии.

Во время войны сотрудники компании провели акцию сдачи крови для раненых азербайджанских солдат. AS Group, которая с начала Отечественной войны поддерживала Азербайджанскую армию, также передала солдатам теплую одежду, продукты и генераторы в Физули, Гадруте и Зангилане.

Кроме того, AS Group оказывает материальную и моральную поддержку семьям своих сотрудников, которые сражались и стали шехидами на фронте, а также семьям других шехидов. Компания считает это своей социальной ответственностью и моральным долгом перед Родиной, государством и обществом!