У Ахмедова нашли пистолет и 31 кг наркотиков

В результате оперативных мероприятий, проведенных на основании полученной информации сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, в Бардинском районе задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков ранее судимый житель Барды А.Ахмедов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе обыска у Ахмедова были обнаружены и изъяты пистолет «Беретта А-6» и семь патронов к нему, а также около 31 кг наркотиков и около 1 200 сильнодействующих таблеток. Проводится расследование.