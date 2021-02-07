В России азербайджанец попал под суд за мелкую взятку

Машину под управлением 26-летнего гражданина Азербайджана остановили сотрудники ГИБДД на 149-м километре в Клинцовском районе Брянской области. Окна в автомобиле оказались чересчур затонированными. Кроме того у мужчины не оказалось страхового полиса, сообщает «Губерния ТВ».

Пытаясь избежать административной ответственности, мужчина в служебном автомобиле сотрудника ГИБДД положил 1000 рублей, предназначавшиеся в качестве взятки должностному лицу, между водительским и пассажирским сиденьями. Однако сотрудник ГИБДД от взятки отказался и немедленно сообщил о случившемся в дежурную часть полиции.

При рассмотрении уголовного дела о покушении на мелкое взяточничество суд признал 26-летнего гражданина Республики Азербайджан виновным. С учетом признания вины и раскаяния в содеянном его приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Брянской области.