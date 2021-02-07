Японская подлодка столкнулась с коммерческим судном

Подводная лодка столкнулась с коммерческим судном у берегов префектуры Коти. В результате пострадали три человека, сообщает ТАСС.

Столкновение якобы произошло, когда подлодка совершала погружение.

По словам генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като, повреждений корпусов у судов не зафиксировано. Известно, что подлодка получила незначительные повреждения в верхней части корпуса. Тем не менее это не влияет на ее управление.

После инцидента при канцелярии японского премьер-министра Ёсихидэ Суги был организован кризисный штаб по сбору, а также анализу поступающей информации.