Хаменеи написал послание Путину
Председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным передал ему послание от духовного лидера Ирана Али Хаменеи президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
"Мохаммад Багер Галибаф в ходе встречи передал председателю Государственной думы Вячеславу Володину послание президенту России Владимиру Путину от духовного лидера Ирана Али Хаменеи", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Госдумы
Как отметил Володин в беседе с журналистами, это первый международный визит Галибафа в качестве председателя иранского парламента.