Васиф Талыбов распорядился отпраздновать 100-летие Карсского договора

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о праздновании 100-летия Карсского договора. В связи с этим будет утвержден «План мероприятий в связи с проведением 100-летия Карсского договора в Нахчыванской Автономной Республике».

В распоряжении отмечается, что в 2021 году исполняется 100 лет со дня подписания Карсского договора, представляющего особое историко-политическое значение.

Карсский договор, подписанный 13 октября 1921 года между советскими социалистическими республиками Азербайджаном, Арменией и Грузией с одной стороны и Турцией с другой, является важным юридическим, политическим и международным документом, гарантирующим автономный статус Нахчывана. Карсский договор был утвержден в марте-июне 1922 года в законодательных органах стран, подписавших договор, и вступил в силу 11 сентября того же года.