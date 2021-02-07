Пограничники предотвратили ввоз крупной партии наркотиков

Госпогранслужба пресекла попытку ввоза в страну большого количества наркотиков и психотропных веществ, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС.

Седьмого февраля на участке границы отряда «Гойтапа» Пограничных войск ГПС дежурный наряд зафиксировал передвижение четырех неизвестных на приграничной территории в районе села Аббасали Ярдымлинского района. Нарушители границы не подчинились приказу остановиться и скрылись с места происшествия.

Пограничная застава была поднята по тревоге, был организован поиск и преследование контрабандистов. При осмотре территории пограничники обнаружили и изъяли вещества весом 73 кг, напоминающие наркотики и психотропные средства.

Нарушители границы – жители Ярдымлинского района Гейдарли Орхан Низами оглу (1991 г.р.), Султанов Эльдениз Арзуман оглу (1991 г.р.) и Султанов Орхан Анвер оглу (1996 г.р.) были задержаны. Поиски четвертого нарушителя продолжаются.

По факту проводится расследование.