Военные Азербайджана прошли курсы по управлению «Байрактарами»
В Турции 77 военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана завершили учебную программу, инициированную ведущим турецким производителем дронов Bayraktar, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со сылкой на турецкие СМИ.
«В рамках четырехмесячной программы 77 азербайджанских военнослужащих ВВС прошли обучение работе с Bayraktar TB2. Обучение проходило на объектах, находящихся в ведении производителя Baykar Defense в Кешане на северо-западе Турции», - цитирует издание турецкие СМИ.