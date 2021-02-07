Отдел экономики 13:38

В статье «Азербайджан - лучшее инвестиционное пространство» в газете The London Post руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы рассказывает об инвестиционной привлекательности Азербайджана. Статья в авторитетной газете в одном из мировых финансовых центров явно рассчитана на привлечение в страну новых инвестиций. Это понятно: надо восстанавливать экономику после прошлогоднего кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и провести крупномасштабные работы в освобожденных от оккупации регионах. В то же время инвесторы, которых кризис также загнал в тупик, ищут надежные объекты для выгодного вложения своего капитала. А представляет ли Азербайджан для инвесторов высокий интерес и насколько убедительны призывы автора?

Начнем с небольшой справки. Азербайджан утроил свою экономику за последние 15 лет в основном за счет нефтяных денег, а сегодня стремится удвоить ее в течение последующих 10 лет, опираясь уже на ненефтяной сектор. И правительство готово к новой волне инвестиций, для чего намерено использовать преимущества четвертой промышленной революции. А опыт у страны есть. По данным авторитетных международных структур, Азербайджан по притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с 2014 по 2019 год входил в тройку ведущих стран с переходной экономикой, а по оттоку ПИИ - второй. И, как ожидается, в этом году потоки ПИИ в Азербайджан сократятся намного меньше, чем в другие страны, поскольку страна преодолела кризис и Отечественную войну относительно безболезненно, заняв по итогам прошлого года 54-е место среди 166 стран в Индексе целей в области устойчивого развития ООН и став лидером в регионе. Не случайно международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) Global Ratings на днях обновило прогноз по рейтингам страны с «негативного» на «стабильный», сохранив долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB + / B». Бюджетные и внешние фондовые позиции остаются одними из сильных среди суверенных государств, которые оцениваются в категории «BB». И это несмотря на низкие цены на нефть и спад экономики, вызванный COVID-19. Суверенные кредитные рейтинги считаются одними из лучших среди стран СНГ, а их повышение сопутствует росту частных инвестиций. Кроме того, Азербайджан вошел с список 13 стран (как Япония или Израиль), являющихся партнерами Центра четвертой промышленной революции в рамках Всемирного экономического форума, которые вносят свой вклад во внедрение технологий и управление. Будучи одной из индустриализированных экономик Европы, страна с долей промышленности в ВВП в 48,7% в два раза превосходит среднемировые показатели. За последние десять лет доля ненефтяного сектора в промышленной отрасли увеличилась с 15% до 25%. Только в прошлом году ненефтегазовый сектор вырос на 12,5%. А еще десятки проектов в горнодобывающей, энергетической, аграрной и прочих сферах промышленности включены в планы по восстановлению в ближайшие годы освобожденных от оккупации земель. Большие возможности открываются также в сфере углубления и расширения участия в глобальной цепочке создания стоимости в сферах фармацевтики, производства электрооборудования, древесины и изделий из дерева, химической, резиновой и пластмассовой продукции, металлургии, текстиля, а также кожи и кожаных изделий, строительных материалов, табака, продуктов питания, напитков и т.д.