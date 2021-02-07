Британские СМИ: Азербайджан обеспечил новый поток инвестиций они о нас
В статье «Азербайджан - лучшее инвестиционное пространство» в газете The London Post руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы рассказывает об инвестиционной привлекательности Азербайджана. Статья в авторитетной газете в одном из мировых финансовых центров явно рассчитана на привлечение в страну новых инвестиций.
Это понятно: надо восстанавливать экономику после прошлогоднего кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и провести крупномасштабные работы в освобожденных от оккупации регионах. В то же время инвесторы, которых кризис также загнал в тупик, ищут надежные объекты для выгодного вложения своего капитала. А представляет ли Азербайджан для инвесторов высокий интерес и насколько убедительны призывы автора?
Начнем с небольшой справки. Азербайджан утроил свою экономику за последние 15 лет в основном за счет нефтяных денег, а сегодня стремится удвоить ее в течение последующих 10 лет, опираясь уже на ненефтяной сектор. И правительство готово к новой волне инвестиций, для чего намерено использовать преимущества четвертой промышленной революции. А опыт у страны есть. По данным авторитетных международных структур, Азербайджан по притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с 2014 по 2019 год входил в тройку ведущих стран с переходной экономикой, а по оттоку ПИИ - второй. И, как ожидается, в этом году потоки ПИИ в Азербайджан сократятся намного меньше, чем в другие страны, поскольку страна преодолела кризис и Отечественную войну относительно безболезненно, заняв по итогам прошлого года 54-е место среди 166 стран в Индексе целей в области устойчивого развития ООН и став лидером в регионе.
Не случайно международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) Global Ratings на днях обновило прогноз по рейтингам страны с «негативного» на «стабильный», сохранив долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB + / B». Бюджетные и внешние фондовые позиции остаются одними из сильных среди суверенных государств, которые оцениваются в категории «BB». И это несмотря на низкие цены на нефть и спад экономики, вызванный COVID-19. Суверенные кредитные рейтинги считаются одними из лучших среди стран СНГ, а их повышение сопутствует росту частных инвестиций.
Кроме того, Азербайджан вошел с список 13 стран (как Япония или Израиль), являющихся партнерами Центра четвертой промышленной революции в рамках Всемирного экономического форума, которые вносят свой вклад во внедрение технологий и управление. Будучи одной из индустриализированных экономик Европы, страна с долей промышленности в ВВП в 48,7% в два раза превосходит среднемировые показатели. За последние десять лет доля ненефтяного сектора в промышленной отрасли увеличилась с 15% до 25%. Только в прошлом году ненефтегазовый сектор вырос на 12,5%. А еще десятки проектов в горнодобывающей, энергетической, аграрной и прочих сферах промышленности включены в планы по восстановлению в ближайшие годы освобожденных от оккупации земель. Большие возможности открываются также в сфере углубления и расширения участия в глобальной цепочке создания стоимости в сферах фармацевтики, производства электрооборудования, древесины и изделий из дерева, химической, резиновой и пластмассовой продукции, металлургии, текстиля, а также кожи и кожаных изделий, строительных материалов, табака, продуктов питания, напитков и т.д.
Но это все – известные преимущества, которые способствуют притоку в страну инвестиций. А сегодня новая геоэкономическая реальность Южного Кавказа, возникшая после мирного соглашения, заключенного между Баку и Ереваном, создает новые возможности по разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. После открытия Мегринского коридора транспортное сообщение будет проходить через Азербайджан в Нахчыван и далее в Турцию. По сравнению с южными и северными путями, соединяющими Китай и ЕС, Средний коридор короче на тысячи километров, что снизит транспортные расходы и может привлечь больше инвестиций. Китай и ЕС, товарооборот которых в 2019 году составил 560 млрд евро, заинтересованы в развитии Среднего коридора. Он важен и для товарооборота между Турцией и Центральной Азией (6 млрд долларов), а также между Китаем и Турцией (21 млрд долларов).
Есть и другие важные преимущества для инвесторов: близость к 50 странам, составляющим половину мировых потребителей, свободный выход на рынки СНГ и Грузии, насчитывающих 270 млн потребителей, льготное соглашение о свободной торговле с Турцией с 83 млн потребителей. 21 госкомпания, такие как SOCAR, Azerbaijan Airlines, Azerenergy, Caspian Shipping, Азербайджанские железные дороги, Межбанк и AzerGold переданы в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу. Цель - повышение их эффективности вплоть до приватизации, чего давно ждут инвесторы.
Особые экономические зоны (промпарки, технопарки и агропарки), стимулирование капвложений, легкие процедуры для начала бизнеса, зеленый коридор на таможне, конкурентный налоговый режим, налоговые каникулы, 51 соглашение об избежании двойного налогообложения и 47 двусторонних инвестиционных соглашений тоже представляют интерес для инвесторов. Для привлечения инвестиций и диверсификации экономики на перекрестке транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг рядом с Бакинским международным морским торговым портом - первый «зеленый порт» Каспийского бассейна, признанный Европейской организацией морских портов - создается Свободная экономическая зона Алят. Растет стратегическая роль страны в обеспечении энергобезопасности Европы. Только в декабре прошлого года был запущен Трансадриатический трубопровод (TAP), обеспечивающий транспортировку в Европу азербайджанского газа по Южному газовому коридору, куда привлечены инвестиции на десятки миллиардов долларов. Не прошло и месяца, а уже подписан меморандум о взаимопонимании с Туркменистаном о совместной разведке и разработке месторождения «Достлуг», что открывает еще одно направление для инвестиций.
Отдельно стоит затронуть и вопрос безопасности инвестиций. Согласно последнему отчету Всемирного банка «Doing Business», Азербайджан, расположенный в центре транспортных коридоров Евразии, входит в топ-10 стран-реформаторов, и занимает в этом рейтинге 28-е место среди 190 стран. Благодаря низкой инфляции и стабильной нацвалюте, одному из самых низких уровней отношения внешнего долга к ВВП и высокому уровню отношения стратегических валютных резервов к ВВП здесь создана благоприятная среда для иностранных и местных предприятий. инвестиции защищены гарантиями, предусмотренными законом. Все это говорит о том, что поток инвестиций в страну будет идти по нарастающей.