Поддержка TуранБанка Фонду возрождения Карабаха

В результате 44-дневной Отечественной войны, которая превратилась в войну за права и честь азербайджанского народа, все наши оккупированные территории, в том числе наша древняя культурная столица Шуша, были освобождены благодаря героизму нашей армии.

Победы Азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и освобождение наших земель от оккупации вписаны в историю нашей государственности золотыми буквами.

Фонд возрождения Карабаха был создан на основании указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 января 2021 года с целью сделать освобожденные земли неотъемлемой частью экономики Азербайджана. Целью Фонда, учрежденного президентом, является оказание финансовой поддержки и привлечение инвестиций для восстановления и развития освобожденных территорий Азербайджанской Республики, а также меры по превращению его в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем процветания. В деятельность Фонда также входит обеспечение развития государственно-частного партнерства в этой сфере, а также проведение необходимой агитационной работы внутри и за пределами страны.

Придерживаясь ценностей патриотизма и социальной ответственности, TуранБанк перечислил 100 тысяч манатов в Фонд возрождения Карабаха для обеспечения современной и достойной жизни на освобожденных территориях, а также для поддержки строительных и восстановительных работ во всех сферах.