Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане

Завтра, 9 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове будет облачно. Утром местами возможен туман, моросящий дождь. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 3-6 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 0-5 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 февраля на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.