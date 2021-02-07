Спецоперация МВД против наркоторговцев

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана провели ряд операций, в ходе которых были изъяты крупные партии наркотиков, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В результате совместного оперативного мероприятия сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками и его западного регионального отдела на территории Гарадагского района Баку задержали жителя Джалилабадского района К.Кязимова, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. В ходе личного обыска у него обнаружили метамфетамин и героин, а при досмотре автомобиля Mercedes, которым он управлял, - 529 г героина и 241 г метамфетамина.

Кроме того, на территории Сураханского района столицы по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель Хырдалана, ранее осужденный Э. Гусейнов. У него обнаружили и изъяли более 1 кг героина, 495 г метамфетамина и электронные весы.

В Сабунчинском районе столицы у задержанных О.Исабейлиева и имеющего судимость В.Алиева в ходе личного обыска обнаружили и изъяли 5 кг 510 г героина.

Сотрудниками Евлахского районного отдела полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель города М.Гараев, уже имеющий судимость.

При личном досмотре у него обнаружили метамфетамин, а в доме, где он проживал, - около 1 кг марихуаны, более 295 г опиума и около 94 г метамфетамина.

По данным фактам проводится расследование.