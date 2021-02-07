Подготовил Сидги Шевкет, автор haqqin.az 15:20

В ноябре 2020 года, после окончания победоносной для Азербайджана Второй карабахской войны, бывший старший советник президента Армении профессор Мичиганского университета, историк Жирайр Липаритян выступил с концептуальной статьей «Что произошло и почему? Шесть тезисов», в которой изложил свой анализ причин поражения Армении и армянского народа. Haqqin.az также опубликовал данную статью и комментарий к ней. Примечательно, что большой интерес, проявленный со стороны экспертного сообщества нашей страны к статье Липаритяна, определенные круги в Армении восприняли как доказательство «предательства» с его стороны интересов армянства. Дело дошло до того, что Липаритяну, который последовательно отстаивал свою точку зрения в многочисленных интервью, данных за последние пару месяцев, пришлось выступить с еще одной статьей в защиту своего анализа ситуации и путей выхода из сложившейся ситуации.

Материал является ответом на публикацию армянского писателя из диаспоры Ваана Занояна в The Armenian Mirror-Spectator - первом армянском еженедельнике на английском языке, издаваемом в США с 1932 года. Ответ Липаритяна также размещен в этом авторитетном для мирового армянства издании. Учитывая глубину анализа и значимость этой ответной статьи Липаритяна для оценки сегодняшней ситуации в Армении, мы решили полностью представить ее нашим читателям.

* * * Я с глубокой грустью прочитал статью Ваана Занояна «Реализм, видение и поражение: правильные и неправильные уроки войны» (Armenian Mirror-Spectator, 3 февраля 2021 г.). Заноян утверждает, что реализм первого президента Левона Тер-Петросяна и мой реализм виноваты в нынешних бедах Армении, и он приравнивает этот реализм к «пораженчеству». Он также очень сетует на тот факт, что многие армяне теперь думают, что такой реализм послужил бы армянским интересам и интересам Армении лучше, чем предсказуемо катастрофическая политика, которая привела нас к тому, где мы находимся сейчас. Автор также утверждает, что нет ничего плохого в идеологически вдохновленном менталитете, превозносящем видения и чудеса, менталитете, который, как говорят «пораженцы», ответственен за последнюю войну и поражение в этой войне; проблема, как он пишет, заключается только в исполнении этого менталитета. Заявляя это, Заноян присоединяется ко многим другим, которые предпочли бы скрыть свои неудачи, вместо того, чтобы остановиться на мгновение и критически взглянуть на то, что на самом деле привело нас сюда. То есть то, что, похоже, делают многие армяне и что Заноян считает опасным. Это наши самопровозглашенные «провидцы». Поскольку аргументы этого автора разделяют многие другие, я подумал, что было бы уместно рассмотреть их более подробно. Позвольте мне начать с выражения моего беспокойства по поводу количества искажений и откровенно ложной информации в адрес первого президента Левона Тер-Петросяна и моих собственных слов и взглядов. Я не буду их здесь перечислять, поскольку это само по себе составило бы целую статью. Вместо этого я сосредоточусь на основных аргументах автора, поскольку они даже более опасны, чем ложь.

Требуется особая наглость, чтобы снова прописать лекарство от болезни, которая вывела пациента из строя и привела его к порогу смерти. Требуется особая наглость, чтобы затем обвинить альтернативное лекарство, которое, несомненно, дало бы лучший результат. Заноян ставит на менталитет, который привел нас к войне, войне, которая привела к гибели около 4000 молодых армянских мужчин, ненужной войне, которая была проиграна, войне, которая уничтожила большинство достижений предыдущей войны, в которой мы были успешны, войне, которая нанесла непоправимый ущерб нашим жизненным интересам. Требуется либо слепота, либо бесстыдство, чтобы снова прописать этот провальный рецепт еще до того, как будут похоронены все тела солдат, погибших в этой войне. Конечно, автор не забыл, что президента, выигравшего первую войну, называли «пораженцем» уже давно, фактически сразу после того, как он выиграл войну. Этот президент, Левон Тер-Петросян, был вынужден уйти в отставку в 1998 году, 23 года назад, за «пораженчество». Его преемники, провидцы или поддерживаемые провидцами, имели более 22 драгоценных лет, чтобы доказать свою точку зрения и сотворить чудеса. Я могу ошибаться, но я не помню, чтобы Ваан Заноян выражал какую-либо озабоченность политикой армянских правительств за последние 22 года, правительств, которые проводили политику, основанную на принятии желаемого за действительное, надеялись на чудеса, суперпатриотическую риторику и безосновательные сравнения с Израилем, на все то, что, по мнению Занояна, спасет нас в будущем. Урок, который провидцы хотят извлечь из последней войны, состоит в том, что способ не чувствовать пораженчества - это настаивать на совершении ошибок, которые мы совершали в прошлом. Я не помню, чтобы Заноян и его единоверцы предупреждали лидеров Армении и Нагорного Карабаха о том, что мы еще не готовы к войне, когда летом 2020 года лидеры Армении и Нагорного Карабаха заявили, что они больше не видят смысла в продолжении переговоров и тем самым сделали войну неизбежной. Неужели он, как и многие другие, молчал, потому что думали, что ожидаемое чудо произошло и Армения стала еще одним Израилем, способным выиграть войну против Азербайджана и Турции? Или это потому, что он был уверен, что у нас было полно времени, чтобы стать Израилем через сотню или более лет, когда весь остальной мир, включая наших лучших друзей и союзников, говорил нам соглашаться на мир на основе компромиссов, в то время как Азербайджан и Турция практически сообщили нам, что они собираются начать войну наверняка и начнут скорее раньше, чем позже?

Заноян утверждает, что Тер-Петросян и его администрация, которые могли бы решить всю проблему сразу же после прекращения огня 1994 года (имея менее четырех лет, чтобы разобраться с конфликтом и остальными критическими вопросами для народа Армении после войны), вели себя не так, как должно по мнению Занояна. Тогда почему другие, последовавшие за ним, не сделали этого, когда у них было более 22 лет на это? Автор и другие провидцы обвиняют Тер-Петросяна и его администрацию в неспособности решить карабахский вопрос, когда Армения выиграла войну в 1994 году. Дело в том, что Тер-Петросян пытался сделать именно это, закрепив существенные достижения, но был вынужден уйти под давлением аргументов, аналогичных тем, о которых сегодня рассуждает Заноян. Если решение Тер-Петросяна было неправильным и из-за этого он был вынужден уйти в отставку, то почему его преемники НЕ поступили правильно в 1998 году или вскоре после этого, когда Армения была по крайней мере так же сильна, как Азербайджан? У них было 22 года, чтобы исправить эту ошибку. Этот аргумент предполагает, во-первых, что Армения функционировала в вакууме; что не было соседей, даже сильных; что победа означала возможность делать все, что хотелось, что мы жили в средние века, где победа означала завоевание; что не существовало международного сообщества, гораздо более актуального для того времени, сообщества, от которого Армения сильно зависела после краха советской экономики; и что можно удобно забыть, что независимость началась с войны и блокад. Но в рассуждениях автора есть нечто еще более отвратительное. Аргумент, что Армения в то время была просто военной машиной; что в стране жили только солдаты; что все остальные были там, чтобы производить солдат; что на самом деле правительство и государство Армения существовали только для того, чтобы воевать. Похоже, Заноян не помнит, что президентство Тер-Петросяна началось даже без армии, что независимость была провозглашена для обеспечения мира, свободы и безопасности реальному народу реальной страны. Что у реального народа есть потребности, выходящие за рамки войны. Этот аргумент провидцев демонстрирует многолетнее нежелание признать, что первая война велась в наихудших из возможных условиях и была выиграна. В то время как вторая война велась, когда Армения была в гораздо лучших условиях, и была проиграна. Фактически, признать достижения администрации Тер-Петросяна - значит признать ценность прагматизма и реализма, государственной мудрости над партийной и эгоцентричной политикой; признать успех реализма и провал «провидческой» политики, абстрагированной от реальных людей и реальных возможностей. Провидцы не готовы отказаться от своей политики «видения» за счет реальных жизней, реальных людей и реальной страны. Настоящая Армения - это не та Армения, о которой они мечтают; никогда. Для провидцев Армения всегда должна становиться мечтой, даже прежде, чем она станет реальностью; для воображаемой Армении гораздо легче принимать решения, и если это означает, что реальные люди должны быть абстрагированы в пользу воображаемого Эдема, населенного людьми, которые должны вести себя так, как диктует видение, пусть будет так. Провидцам не нужны реальные люди. С реальностью справиться труднее. Кроме того, имея дело с видением, у человека нет чувства ответственности за то, что он защищает. Проблема в том, что без предварительного признания реалий невозможно реализовать даже реальный потенциал страны, не говоря уже о чьем-то видении. Кажется, что мечтания и воображение - это то, что приятно и приносит удовлетворение; здесь реально ничего добиваться не надо. В этом случае цель политики - иметь видение. Заноян, как и многие другие, согласные с ним, утверждает, что сам факт того, что некоторым туркам нравится то, что я пишу, по определению вызывает подозрения. Такое политическое суждение можно резюмировать одним простым предложением: то, что нравится туркам, должно быть плохо для нас и является таковым; то, что они ненавидят, должно быть хорошо для нас. Я могу заверить этих критиков, что лидеров Турции и Азербайджана в восторг привела именно наша недооценка их возможностей, отсутствие у нас понимания соотношения сил, наша зависимость от несуществующих активов, союзников и фантазий, все из которых являются частью мышления, которое отстаивает Заноян. Руководители Азербайджана и Турции ценят просчеты провидцев, потому что это сделало их победу возможной. Я считаю, что это должно иметь большее значение, чем тот факт, что некоторые турецкие или азербайджанские аналитики и ученые позитивно оценили мой анализ. Может быть, мне следует повторить простые истины, которые я подчеркивал некоторое время. В том, что касается ответственности за поражения, мы должны различать два разных вопроса. Первый - это провал переговоров: я возложил ответственность за этот провал на все стороны конфликта, а также на посредников; я также дал понять, что большая часть ответственности лежит на Азербайджане. Провал переговоров сделал войну в этом случае неизбежной. Второй - это неспособность должным образом взвесить риски новой войны, то есть непонимание нашего положения с точки зрения соотношения сил с нашими противниками; или, что еще хуже, зная, что мы, возможно, не сможем выиграть следующую войну, нашу неспособность позволить процессам, которые ведут нас к войне, продолжаться, как если бы мы играли роль в классической греческой трагедии. Тем не менее, ответственность за эту неудачу полностью лежит на нашей стороне. Никто не велел нам просчитываться; наоборот. Что сделали Тер-Петросян, я и многие другие, так это предупредили любого, кто был готов слушать, о неизбежности войны, о постоянно уменьшающихся шансах на победу в новой войне и явной возможности поражения и, следовательно, об абсолютной необходимости продолжать переговоры с целью достижения мира на основе компромиссов с обеих сторон. И когда я говорю «наша» сторона, я имею в виду лидеров Армении и Нагорного Карабаха с 1998 года, политические партии, которые были в коалиции с ними или иным образом поддерживали или соглашались с их политикой, наших историков, интеллектуалов и лиц, формирующих общественное мнение, которые приветствовали эту политику, выражающуюся очень коротким предложением «ни пяди земли назад». Должно быть, от этого они все себя лучше чувствовали. Таким образом, политика, государственная мудрость и управление сводятся к тому, что заставляет чувствовать себя хорошо. Цитата одного из персонажей нашей собственной истории, которым восхищаются больше, чем читают, может усовершенствовать эту мысль:

«Священный долг правительства - всегда любить мир, править мирно и прилагать все возможные усилия, чтобы не вести войну против другого правительства, а также не давать другим повода для войны против вас. Но если отношения испорчены, и другое правительство навязывается и ставит под угрозу интересы вашей страны, тогда ваш долг и право объявить войну, чтобы враг не попрал ваши свободы и права. Разве что правительство, которое собирается на войну, должно помнить притчу Христа, которая учит нас предвидению. Сначала вы должны рассчитать свои расходы, а затем оценить свою силу по сравнению с силой вашего врага, задав себе вопрос, следует ли вам вступать в войну с армией в 10 000 человек против врага, который наступает на вас с армией в 20 000 человек. В противном случае было бы намного осмотрительнее послать мирную делегацию и поговорить о примирении». Эти слова принадлежат не кому иному, как Хримяну Айрику (Католикос Мкртич I), доминантной и неправильно понятой фигуре нашей истории XIX века. Статьи таких провидцев, как этот автор (Заноян), представляют собой отчаянный поиск аргументов, которые позволят авторам избежать ответственности, а образу мышления, который они представляют, избежать проверки. Лучше всего об этом сказал Сол Беллоу: «В невежество можно вложить немало ума, когда велика потребность в иллюзиях». До какой степени безответственности он готов опуститься, чтобы защитить тот заветный менталитет, который заставляет нас чувствовать себя хорошо, но приносит только вред, менталитет, который знает, как справиться с поражением, но не с победой, менталитет, заразивший несостоявшихся диктатора Кочаряна, деспота Саргсяна и демократа Пашиняна. Проблема частично связана с личностями и вовлеченными сторонами, но полностью связана с менталитетом.