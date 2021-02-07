Предсказан новый дефицит игровых консолей

Глобальная нехватка микропроцессоров на рынке повлияет на сохранение дефицита на консоли нового поколения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно отчету, в начале 2021 года заметно восстановление экономики и наблюдаемых до начала пандемии оборотов производства потребительской техники. Производители автомобилей и электроники, резко сократившие поставки продукции год назад, спешат выйти на прежний уровень. В связи с тем, что участники рынка нуждаются в большом количестве микропроцессоров, поставщики оборудования завалены предложениями и не успевают выполнить заказы.

В этой связи дефицит консолей Sony, Microsoft и Nintendo, зафиксированный в конце 2020 года, может сохраниться на месяцы. Знакомые с ситуацией источники прогнозируют нехватку PlayStation 5 и Xbox Series X/S на рынке, дефицит может продлиться до конца года и захватить предновогодние праздники.

Отсутствию необходимого количества микропроцессоров обеспокоены многие технологические гиганты, например, Apple. Журналисты подчеркнули, что сложившаяся ситуация в основном связана с пандемией коронавируса.

«Эпоха домоседов стимулирует продажи бытовой техники — начиная от самых дорогих телевизоров и заканчивая самыми бюджетными очистителями воздуха», — отметили авторы. Специалисты подчеркнули, что новая техника преимущественно базируется на основе тех или иных процессоров.