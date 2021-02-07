АФФА взялась за введение VAR в Азербайджане

Данная система уже используется в матчах ведущих европейских чемпионатов и в Лиге чемпионов. Для внедрения VAR в Азербайджане в ближайшие дни будет проведена видеовстреча с представителями ФИФА, на которой будет обсуждаться этот вопрос.

Напомним, Исполком АФФА одобрил введение VAR, приняв решение о подготовке к внедрению. Однако в прошлом году в связи с пандемией COVID-19 начало процесса было отложено.