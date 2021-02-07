Мухаррем Индже заявил о выходе из основной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), обвинив ее в проамериканской позиции. Как сообщают турецкие СМИ, он создает собственную партию Memleket Partisi («Отечество»).

«Отныне мне не по пути с теми, кто просит для нас демократии у США, с теми, кто не может назвать Мустафу Кемаля «Ататюрком». Я расстаюсь с теми, кто защищает FETO, с теми, кто говорит: «К сожалению, Турция помогла Азербайджану», и с теми, кто спрашивает: «Что мы делаем в Ливии?!». Также мне не по пути с теми, кто не может понять Голубую Родину (Mavi Vatan - турецкая морская доктрина - ред.)», - заявил политик во время своего выступления.

Ранее главную оппозиционную партию в Турции демонстративно покинули трое авторитетных депутатов, которые присоединятся к новой партии Индже Memleket Partisi.