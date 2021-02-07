«…Каждый раз он находил причину, чтобы быстрее закончить разговор. То говорил, что идет командир, то быстро прощался. Из-за этого я еще больше тревожился», - с волнением и душевной болью рассказывает Ильгар Фейзиев корреспонденту haqqin.az о своем старшем сыне, 18-летнем шехиде Тогруле Фейзизаде.

Семья Фейзиевых проживала в поселке Бина Хазарского района. Тогрул был старшим из трех детей. После окончания школы он устроился работать официантом в дом торжеств, чтобы помогать семье. Одновременно он поступил в Бакинский государственный профессиональный учебный центр промышленности и инноваций. В мае прошлого года его призвали на военную службу.

Как говорит его отец, Тогрул в полночь первого ноября связался с семьей, но, беспокоясь о домашних, не сообщил им, что он находится на фронте. Тогрул в это время участвовал в боях на Физулинском и Ходжавендском направлении.