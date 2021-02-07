18-летний шехид Тогрул Фейзизаде до последнего скрывал, что отправился на войну Они сражались за Родину
«…Каждый раз он находил причину, чтобы быстрее закончить разговор. То говорил, что идет командир, то быстро прощался. Из-за этого я еще больше тревожился», - с волнением и душевной болью рассказывает Ильгар Фейзиев корреспонденту haqqin.az о своем старшем сыне, 18-летнем шехиде Тогруле Фейзизаде.
Семья Фейзиевых проживала в поселке Бина Хазарского района. Тогрул был старшим из трех детей. После окончания школы он устроился работать официантом в дом торжеств, чтобы помогать семье. Одновременно он поступил в Бакинский государственный профессиональный учебный центр промышленности и инноваций. В мае прошлого года его призвали на военную службу.
Как говорит его отец, Тогрул в полночь первого ноября связался с семьей, но, беспокоясь о домашних, не сообщил им, что он находится на фронте. Тогрул в это время участвовал в боях на Физулинском и Ходжавендском направлении.
«Сколько бы сын не скрывал, мое сердце чувствовало, что он на войне. Из-за этого у меня постоянно болело сердце. Сын служил в Агджабеди, говорил, что его никуда не возьмут и он находится на территории части. Оказывается, в это время он, будучи снайпером, участвовал в ожесточенных боях. Четвертого ноября мне позвонили и сообщили, что Тогрул ранен. Но отцовское сердце почувствовало неладное…» - горестно вспоминает отец героя.
Боевые товарищи с теплотой говорят о Тогруле Фейзизаде.
«Он был самым младшим среди нас, но пользовался в коллективе большим уважением. Отважно сражался, был снайпером. В последнем бою рядом с ним взорвался снаряд, от полученных осколочных ранений он погиб, стал шехидом», - рассказывают однополчане Тогрула.
Тогрул Ильгар оглы Фейзизаде седьмого ноября был похоронен на Аллее шехидов в поселке Бина. Он посмертно награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Физули».