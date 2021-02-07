Тамилла Алиева 17:03

ОАО «Азеркосмос» - спутниковый оператор в Азербайджане и первый спутниковый оператор в Кавказском регионе. В 2008 году президент Ильхам Алиев поставил задачу «создать космическую отрасль и запустить искусственный телекоммуникационный спутник в Азербайджанской Республике». Выполнение задачи было поручено Министерству связи и высоких технологий. В мая 2010 года было создано ОАО «Азеркосмос» с целью осуществления запуска и эксплуатации телекоммуникационных спутников Азербайджанской Республики. В настоящее время «Азеркосмос» обладет тремя спуниками связи, посредством которых оказывает телекоммуникационные услуги, помимо Азербайджана, 30 странам мира, в том числе США, Великобритании, ОАЭ. В 2020 году Бакинский телепорт «Азеркосмос» успешно прошел все этапы сертификационной программы Всемирной ассоциации телепорта и получил сертификат соответствия Tier 4, свидетельствующий о том, что услуги телепортации компании полностью соответствуют современным требованиям с точки зрения качества и технологий. О деятельности и планах ОАО «Азеркомос» haqqin.az рассказала директор по маркетингу компании Айсель Солтанова.

- За последнее десятилетие Азербайджан превратился в региональную космическую державу. Считаете ли вы, что 2020 год, который запомнился множеством потрясений, можно назвать успешным для ОАО «Aзеркосмос»? - Азербайджан в XXI веке прошел огромный путь развития благодаря успешным экономическим, социальным и политическим реформам, осуществленным под руководством президента Ильхама Алиева. Этот период, сопровождавшийся реализацией ряда крупномасштабных проектов по обеспечению технологического развития страны, ознаменовался и становлением и развитием отечественной космической отрасли. Азербайджан с телекоммуникационными спутниками «Azerspace-1» и «Azerspace-2», спутником оптического наблюдения «Azersky» занял особое место среди космических держав. И 2020 год, несмотря негативные последствия пандемии коронавируса, объективно можно назвать успешным для спутниковых проектов Азербайджана и нашей компании. В прошлом году мы заработали 50,2 миллиона долларов США на сервисе всех трех наших спутников, что на 2% больше, чем в 2019 году. В целом же начиная с 2019 года на мировом рынке спутниковых услуг наблюдается состояние стагнации. Многие ведущие компании прогнозировали в 2020 году снижение прибыли на 5-10%, в связи с чем были вынуждены обновить и снизить целевые показатели доходов. Анализ ведущих исследователей области космической деятельности также отмечает снижение доходов от спутниковых услуг. С этой точки зрения сохранение прибыли на уровне прошлого года или даже 2%-ное увеличение можно считать большим успехом. Более того, по нашим расчетам и прогнозам ожидается дальнейший рост доходов в ближайшие годы. Одной из основных причин успешного завершения прошлого года стало расширение и дальнейшее укрепление нашей деятельности и стратегического сотрудничества в различных регионах. Сегодня «Азеркосмос» реализует совместные бизнес-проекты с ведущими компаниями на мировом и региональных рынках спутниковой связи, такими как «lntelsat», «Airbus Defense and Space», «Measat». Сотрудничество с этими надежными партнерами позволило нам занять прочную позицию на рынке и не подвергать риску ликвидность компании. Кроме того, в прошлом году мы наладили новое сотрудничество с компаниями-провайдерами интернет и спутниковых услуг Объединенных Арабских Эмиратов «HorizonSat» и «TheAngle», ведущими поставщиками спутниковых услуг в Африканском регионе – мировыми компаниями в области телекоммуникаций «Space Engineering», «Prime African Media Systems», «iSAT Africa» и «Globecast». Благодаря этому сотрудничеству, посредством спутников «Azerspace-1» и «Azerspace-2» мы приступили к реализации новых проектов в Африканском регионе, приносящими долгосрочный доход. В ряде регионов Африки Азербайджан уже признан как страна, имеющая свои спутники. Мы сохранили свою активность в этом году и в Кавказском регионе, в особенности на грузинском рынке, реализуем новые проекты в области телекоммуникаций с российскими компаниями спутниковой связи «RSCC», «Intersputnik», а также с Украиной, Кыргызстаном и Татарстаном. В 2020 году можно считать успешной и нашу работу в области дистанционного зондирования Земли. Спутниковые снимки, полученные «Azersky», и новейшие инструменты анализа и мониторинга позволили реализовать многочисленные проекты, в частности по созданию электронного сельского хозяйства, по оценке и прогнозированию продуктивности, по подготовке точной карты растительности для контроля за субсидиями, для точной инвентаризации теплиц по всей стране, по определению сельскохозяйственных посевов, для которых применяются системы кругового орошения, по оценке использования сельскохозяйственных земель по целевому назначению. На основе космических снимков также проводились мониторинг изменений поверхности водоемов, мониторинг озимых культур, мониторинг снежного покрова гор, мониторинг охранных зон маршрутов транспортировки энергоресурсов, моделирование разлива рек, составление туристических маршрутных карт для экотуризма, мониторинг туристических объектов и пляжей. Осуществленная в этом направлении работа базируется на реализации «Государственной программы по развитию услуг дистанционного наблюдения за поверхностью Земли посредством спутника в Азербайджанской Республике на 2019-2022 годы», утвержденной президентом Азербайджанской Республики от 15.11.2018 г. Очень важно, что спутниковые снимки «Azersky» были также использованы для мониторинга и оценки ущерба, нанесенного оккупированным территориям Азербайджана и освобожденным в результате Отечественной войны в 2020 году. В целом спутник «Azersky» за все годы эксплуатации регулярно осуществлял мониторинг и оценку ущерба, нанесенного разграблением врагом природных богатств на оккупированных азербайджанских территориях, строительством незаконных поселений, учиненных пожаров.

- Пандемия COVID-19 оказала влияние на все области экономики. Как это сказалось на «Азеркомос»? - Нынешнюю ситуацию в нашем случае нужно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, это связано с трудностями, с которыми столкнулась компания. В связи с пандемией был отстрочен или отменен ряд важных меропритий, что оказало и продолжает оказывать непосредственное влияние на наш бизнес. Например, получение прибыли в некоторой степени уменьшилось в связи с сокращением количества крупных мировых спортивных мероприятий и прямых телетрансляций. В настоящее время, как и многие другие спутниковые операторы, мы не можем ездить в командировки и проводить встречи с зарубежными партнерами, что является неотъемлемой частью нашей работы. Однако, несмотря на перечисленные ограничения и с целью уменьшения количества таких случаев, а также для сохранения сотрудничества с нашими клиентами мы активно предоставляем им услуги удаленно и делаем все возможное для преодоления возникших обстоятельств. Вторая сторона вопроса связана с возможностью, которую новая ситуация открывает для индустрии спутниковых услуг. Сегодня спрос на видео и информационные услуги в мире намного выше, чем в предыдущий период. Большая часть проводимой повседневной работы в формате onlayn выполняется с использованием спутниковых ресурсов. Здесь добавляются новые возможности: дистанционное обучение, онлайн-консультации врачей, интернет-магазины и многие другие онлайн-услуги. Таким образом, оцифровка большинства услуг увеличивает важность телекоммуникационных спутников. Команда «Азеркосмос» в новой ситуации, обусловленной пандемией, стремится сохранять непрерывность отношений людей друг с другом и предоставлять бесперебойные спутниковые услуги всем своим клиентам. Таким образом наша компания служит для устранения всевозможных «цифровых разрывов», которые могут возникнуть при общении людей из разных регионов мира.