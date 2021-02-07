Компания «166 Грузоперевозки и Логистика» запустила новую платформу для соискателей

Конкуренция на рынке труда растет день ото дня. По этой причине увеличивается число людей, которые способны и хотят трудиться, но не могут найти работу. В поиске работы они сталкиваются с различными трудностями.

При этом компании часто вынуждены сокращать количество сотрудников. За последний год одной из главных причин стала пандемия, а также ряд внешних факторов, происходящих как в стране, так и в мире в целом. Но несмотря на это некоторые крупные компании предпринимают шаги по обеспечению занятости безработных.

Например, компания «166 Грузоперевозки и Логистика» запустила новую платформу hr.166.az для соискателей. Цель портала - облегчить общение между кандидатами и компанией. Соискатели могут отслеживать активные вакансии в компании через портал, подавать заявки на подходящие вакансии и просматривать статус заявки.

Следует отметить, что требования к вакансиям разные, есть широкий спектр возможностей трудоустройства людей как со средним, так и с высшим образованием. На платформе представлены различные вакантные позиции: специалисты и менеджеры среднего звена, водители, рабочие, клининг-персонал, мастера и т.д.