Биткоин установил новый исторический максимум

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.00 мск стоимость биткоина росла на 21,34% - до 43 309 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 10,71% - до 43 057 долларов. Динамика приводится за сутки.