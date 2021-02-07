Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения навестили в Гяндже участника Отечественной войны, освобожденного из плена Байрама Керимова.

При выяснении социального положения семьи Керимовых было установлено, что отец ветерана в настоящее время работает, а его брат устраивается на работу.

Для решения вопросов трудоустройства других членов семьи они были привлечены к программе самозанятости. В рамках программы для них будет создано небольшое семейное предприятие.

Также будет проведена оценка инвалидности Байрама Керимова, который был подвергнут пыткам в армянском плену. После установления группы инвалидности ему будут назначены разовая страховая выплата и ежемесячные социальные выплаты.

Ранее в рамках мер министерства ветеран и члены его семьи были обеспечены социально-психологической поддержкой.