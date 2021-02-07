Багиров разгуливал по Баку с пистолетом «Макаров»

У жителей Баку обнаружено незаконно хранящееся оружие. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Управления уголовного розыска и 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции на территории района был задержан ранее судимый Адалят Багиров. При досмотре у него был обнаружен пистолет «Макаров», магазин и семь патронов к нему. Мужчина признался, что оружие и боеприпасы принадлежат ему.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками того же отделения полиции, был задержан ранее судимый Данбахыш Алиев, подозреваемый в незаконном хранении оружия.

При досмотре у него было обнаружено около двух граммов психотропного вещества - метамфетамина.

Во дворе дома Д.Алиева в поселке Рамана был найден автомат «Калашников», а также магазин и пять патронов к нему.

Собранные в 12-м отделении полиции материалы по обоим фактам направлены в Сабунчинское районное управление полиции.

Расследование продолжается.