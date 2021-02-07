Трехстороннее соглашение о прекращении боев в Нагорном Карабах е, помимо прочего, подразумевает и открытие транспортного коридора Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Подготовительные работы к открытию этого коридора привели к резкому увеличению в Турции числа желающих приобрести земельные участки в приграничных с Арменией областях. Об этом в интервью турецким журналистам заявил глава Ассоциации по борьбе с необоснованными армянскими претензиями (ASİMDER) Гексель Гюльбей.

«После войны в Нагорном Карабахе принято решение открыть коридор в Зангезуре. Услышав об этом, местные и иностранные бизнесмены обратили внимание на земли в Карсе и Игдыре», - сказал он.

Глава ASİMDER также добавил, что границы между Турцией и Арменией были закрыты из-за проблемы оккупации Карабаха. Решение этой проблемы способствовало распространению слухов об открытии границ.

На фоне этих слухов в Карсе и Игдыре появились разные бизнесмены и компании, которые за пятикратную цену хотят скупить там земли.

«Призываем наших граждан быть бдительными при продаже земель в этих областях. В случае возникновения каких-либо подозрений нужно немедленно связаться с органами безопасности», - предупредил он.

Гексель Гюльбей не исключает, что эти бизнесмены могут быть связаны с армянской диаспорой.