Астроном заявил о существовании корабля пришельцев

Астроном Ави Лёб, ранее изучавший первый межзвездный астероид Оумуамуа, заявил, что все признаки якобы указывают на его искусственное происхождение. Изложивший свою гипотезу в книге "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth", ученый также раскритиковал научное сообщество за попытки списать необычные свойства объекта на естественные причины, что нарушает принцип бритвы Оккама. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Исследователи обнаружили Оумуамуа в октябре 2017 года, когда зафиксировали движущийся с большой скоростью объект. Специалисты решили, что он не мог быть гравитационно связан с Солнечной системой, и прилетел от другой звезды. После того, как предполагаемый межзвездный астероид пролетел мимо Солнца, он отклонился от ожидаемой траектории и ускорился под воздействием загадочной силы. Это могло бы объясняться выделением газа, как у комет, однако астрономы не нашли свидетельств выбросов.