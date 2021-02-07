Глава Qala Sigorta занял место Расима Мамедова

Назначен новый гендиректор Baku Steel Company. Как говорится в распространенном в СМИ заявлении компании, эту должность занял Кямал Мирсахиб оглу Ибрагимов. Ранее Кямал Ибрагимов был главой страховой компании Qala Sigorta.

В заявлении Baku Steel Company говорится, что компания является крупнейшим производителем металлургической продукции в Азербайджане и на всем Кавказе. В компании работают около 1500 сотрудников.

«В связи с распространенной в последние дни различной непроверенной информацией о нашей компании заявляем, что все входящие в компанию учреждения работают в привычном режиме. Наши заводы продолжают выпускать продукцию, отвечающую высоким стандартам качества», - говорится в заявлении компании.

Напомним, что ранее Baku Steel Company возглавлял известный бизнесмен Расим Мамедов. Он был арестован по обвинению в присвоении крупной суммы денег.