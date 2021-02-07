Исмаил Демир рассказал, на что должна делать ставку Турция

Основной целью военно-промышленного комплекса Турции является устранение любой формы зависимости от экспорта продукции оборонного назначения. Об этом сказал глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир, отвечая на вопросы посетителей Дипломатического форума в Анталье.

«Оборонный сектор Турции должен быть независимым и самодостаточным», - приводит Anadolu слова Демира.

По его словам, другими важными задачами оборонпрома являются акцент на сотрудничество с союзниками и экспорт продукции в дружественные государства.

Демир привлек внимание к угрозам и вызовам в регионе, где расположена Турция: «К сожалению, есть страны, которые не проводят политику, основанную на национальных интересах, и не способны остановить кровопролитие. Независимый ВПК и мощная система обороны – ключевые факторы предотвращения внешнего давления».

По словам Демира, любая страна, готовая защищать собственные интересы, должна делать ставку на оборонпром и развитие технологий: «При необходимости вы должны быть готовы применить мощь на поле боя. Мягкая сила, безусловно, важна, но во многих случаях она недостаточна, и вы должны быть готовы к жесткой силе. Без этого нельзя обеспечивать мир и продвигать мирные усилия. События и процессы неоднократно подтверждали правоту этого высказывания».