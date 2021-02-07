Жителям Пекина заплатят за отказ от традиционных денег

Власти китайского Пекина готовятся запустить эксперимент, в рамках которого горожанам заплатят за временный отказ от традиционных денег в пользу разрабатываемого Народным банком Китая (Центробанк страны) цифрового юаня. Об этом сообщает CNBC.

Согласно информации, в третьей фазе масштабного эксперимента (предыдущие проводились в городах Шэнчжэнь и Сучжоу) примут участие около 50 тысяч человек, им будет выделено по 200 юаней (31 доллар). В общей сложности граждане получат 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов).

Участники эксперимента смогут потратить полученные цифровые деньги в заранее определенных офлайн-магазинах или на маркетплейсе JD.com. Совершать покупки можно будет с 10 по 17 февраля, когда в Китае отмечается лунный Новый год.

Народный банк Китая является одним из нескольких мировых регуляторов, разрабатывающих собственную цифровую валюту. Подобным занимаются центробанки Швеции, Франции, России и еще некоторых стран.

Сама цифровая валюта, как обещают, будет схожа по своему функционалу с безналичными деньгами, однако формально будет являться третьим видом платежного средства в дополнение к существующим наличным и безналичным денежным средствам.