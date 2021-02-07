Впервые мусульманин возглавил авторитетное издание в США

Мусульманин Хассан Шахави назначен президентом престижного в США юридического журнала Harvard Law Review, издаваемого юридическим факультетом Гарвардского университета. Об этом пишет новостной портал «TRT на русском».

Родившийся в Калифорнии в семье египетских мигрантов 26-летний Шахави отметил, что его назначение важно с точки зрения значения, которое юридический факультет придает разнообразию, а также проявления со стороны факультета уважения к другим юридическим традициям.

Шахави в 2016 году окончил факультет истории и исследований Ближнего Востока Гарвардского университета, затем защитил докторскую диссертацию по исламскому праву и праву стран Востока в Оксфордском университете. В настоящее время работает над проблемами мигрантов и реформы уголовного права США.

Издание отмечает, что в 1990 году президентом журнала со 134-летней историей был экс-президент США Барак Обама. Это был первый случай, когда журнал возглавил афроамериканец.