Из-за смягчения карантинного режима, открытия средних школ и по другим причинам в работе общественного транспорта и на дорогах возникли определенные проблемы. Анализ, проведенный дорожной полицией, показывает, что захват автобусных полос и остановок вызывает определенные перебои в движении общественного транспорта. Об этом Trend сказал начальник управления Государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Принимая все это во внимание, Государственная дорожная полиция Баку приступила к принятию мер, чтобы предотвратить проблему. Во-первых, усилена пропагандистская работа, предпринимаются шаги по просвещению водителей и пешеходов в СМИ - на телевидении, радио и в социальных сетях. Выявляются водители, заезжающие на автобусные полосы, которых привлекают к административной ответственности.

Государственная дорожная полиция Баку сообщает водителям, что специальные автобусные полосы предназначены для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта, отметил Вагиф Асадов.

"При обнаружении автомобилей, заезжающих или стоящих на автобусной полосе, немедленно уведомляются сотрудники ДПС, которые... принимают против них соответствующие меры либо обеспечивают освобождение полосы после проведения просветительской беседы. Дорожная полиция требует от водителей не допускать подобных нарушений", - сказал Асадов.