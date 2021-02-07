В Израиле признали: коллективный иммунитет невозможен даже при массовой вакцинации

Власти Израиля считают невозможным достижение в стране коллективного иммунитета к COVID-19, даже если всем взрослым будут сделаны прививки от коронавируса. Об этом заявила глава Службы общественного здравоохранения Шарон Алрой-Прейс на заседании парламентского комитета.

«Пока у нас есть 2,5 млн детей, которых нельзя вакцинировать, мы, вероятно, не достигнем коллективного иммунитета, даже если все население, которое может быть привито, сделает это», — заявила она, ее цитирует Bloomberg.

Вакцинация населения в Израиле началась 20 декабря. К настоящему времени полностью вакцинирована почти пятая часть всего населения страны, составляющего 9,3 млн человек. Более трети проживающих в Израиле граждан получили первую дозу вакцины, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech.

В середине сентября 2020 года Израиль первым из развитых стран ввел полномасштабный карантин во второй раз. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил это решение тем, что больницы страны подняли «красный флаг» на фоне резкого роста числа зараженных, передавала The Guardian.