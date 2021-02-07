Москва высылает албанского дипломата

МИД РФ объявил первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу персоной нон грата и предписал ему покинуть территорию России в течение 72 часов.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, которое цитируют «Ведомости».

22 января Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за неоднократного нарушения им коронавирусных ограничений и предписала ему покинуть территорию страны в течение 72 часов. В МИД Албании пояснили, что с апреля 2020 года, а также и в начале текущего года правительство страны «постоянно получало жалобы по поводу открытого нарушения антиковидных мер дипломатом Российской Федерации». После этого МИД Албании связался с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым, тот заверил, что подобные инциденты больше не повторятся.

«Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах», — добавили МИД РФ.