Арестован бывший глава аппарата Минтруда и соцзащиты населения, писатель Аждар Ол

Арестован бывший глава аппарата Министерства труда и социальной защиты населения, писатель Аждар Ол. Об этом местным СМИ сказал его брат Шахали Джабиев.

По словам Джабиева, его брат был задержан в прошлую пятницу.

Отметим, что Аждар Ол работал руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты населения под руководством Салима Муслимова.

Напомним, на прошлой неделе бывшему министру труда Салиму Муслимову были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере). Решением Сабаильского районного суда в отношении Салима Муслимова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.