Переговоры британского госминистра с Сахибой Гафаровой

Приветствуя гостью, спикер Сахиба Гафарова сказала, что политические отношения с Соединенным Королевством, которое одним из первых признало государственную независимость Азербайджана, находятся на высоком уровне.

Находящаяся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон встретилась со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе парламента.

Председатель Милли Меджлиса напомнила, что визиты общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева в Великобританию внесли большой вклад в развитие отношений двух стран. Британские делегации высокого уровня также несколько раз посещали Азербайджан. В ходе этих визитов между Азербайджаном и Соединенным Королевством был подписан ряд документов о двусторонних отношениях.

Сахиба Гафарова отметила, что высокий уровень политических отношений двух стран повлиял и на экономическое сотрудничество. Сегодня Азербайджан и Великобритания успешно сотрудничают в нефтегазовой отрасли. В частности, общественности хорошо известна деятельность британской BP в Азербайджане.

Выразив благодарность за теплый прием, госсекретарь Великобритании Венди Мортон поделилась впечатлениями от своего первого визита в Азербайджан. Гостья высоко оценила свои встречи и обсуждения в Азербайджане, а также работу по пресечению бытового насилия и гендерным вопросам, сказала, что парламент играет большую роль в совершенствовании правовой базы в данной сфере.

Сахиба Гафарова также сказала, что гендерным вопросам в Азербайджане уделяется особое внимание, отметив, что в 1918 году, впервые на мусульманском Востоке, в Азербайджане женщинам было предоставлено право голоса. В советское время эти вопросы регулировались Конституцией, и было обеспечено равенство между мужчинами и женщинами.

После того как Азербайджан в 1991 году восстановил свою независимость, был создан Государственный комитет по вопросам семьи, женщин и детей, который внимательно занимается гендерными вопросами. В настоящее время женщины в Азербайджане представлены в различных сферах жизни, государственного управления и парламенте.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева своею широкомасштабной деятельностью представляет азербайджанских женщин на высочайшем уровне; к тому же она лично уделяет самое пристальное внимание этой теме.

Спикер отметила, что в Милли Меджлисе также действует профильный комитет по вопросам семьи и женщин. Парламент принял ряд законов, регулирующих эту сферу. Наши женщины-депутаты активно участвуют в международных мероприятиях по гендерным вопросам.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.