Хаменеи помиловал почти четыре тысячи заключенных

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи амнистировал 3 840 заключенных в честь 42-й годовщины Исламской революции, которая в этом году выпала на 10 февраля. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Часть заключенных ждет полная амнистия, часть - сокращение сроков заключения, проект амнистии и списки заключенных ранее представил духовному лидеру председатель Верховного суда страны Эбрахим Раиси, передает ТАСС.

22-е число месяца бахман по иранскому календарю, которое в этом году пришлось на 10 февраля, - один из главных национальных праздников в стране. Этот день считается датой окончательной победы исламской революции в борьбе против монархического правления последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви (1941-1979).