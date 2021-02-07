США возвращаются в Совет ООН по правам человека

Власти США заявили о возвращении представительства страны в Совет ООН по правам человека. Соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в понедельник, 8 февраля, опубликовала пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что такое решение принял новый президент США Джо Байден. "Президент поручил Госдепартаменту немедленно и активно возобновить работу с Советом ООН по правам человека", - заявил Блинкен.

По его словам, администрация Байдена признает несовершенство Совета ООН по правам человека и необходимость реформы этого органа.

Госсекретарь США отметил, что сначала США будут привлекаться к работе Совета в статусе наблюдателя, а не одного из полноправных членов, избираемых Генассамблеей ООН. Статус наблюдателя позволит США вести переговоры с Советом, сотрудничать с другими странами для принятия резолюций.

США вышли из состава Совета в 2018 году при президенте Дональде Трампе. Вашингтон обвинял орган в том, что он является антиизраильским и нуждается в реформировании.