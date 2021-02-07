В крупных городах Мьянмы ввели военное положение

В частности, людям запрещено протестовать или собираться группами более пяти человек, комендантский час будет действовать с 20:00 до 04:00.

Янгон — крупнейший город в стране с населением почти 5,5 млн человек, Мандалай — второй по численности, в нем проживают более 1 млн человек.

В понедельник в городах Мьянмы продолжились акции протеста против свержения власти военными. В Янгоне полиция для разгона протестующих применила водометы, о количестве задержанных не сообщается. В воскресенье десятки тысяч людей вышли на улицы городов Мьянмы. Они протестуют против военного переворота, который произошел 1 февраля. По данным местных СМИ, в Мьявади полиция обстреляла резиновыми пулями толпу из сотен протестующих.