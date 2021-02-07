Абонентам будут напоминать о долгах за газ через SMS

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, процесс может быть полностью реализован в ближайшие 10 дней. Из зарегистрированных по объединению около 2,4 млн абонентов в базе данных обнаружены номера мобильных телефонов около 700 000 абонентов. Первоначально планируется рассылка SMS-уведомлений 40 тысячам абонентов по Баку и Апшеронскому полуострову с долгом не менее 10 манатов.

На следующем этапе за счет улучшения программного обеспечения сфера рассылки уведомлений будет расширена.

Для проведения уточнений ПО просит абонентов присылать номера своих мобильных телефонов и фото своих газовых счетчиков на номер WhatsApp 077 3104104. Их данные будут повторно сверены с существующими данными абонентской базы. Если в базе данных вообще не окажется, то присланные абонентами данные будут добавлены в базу.