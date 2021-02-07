Вакцинация граждан от коронавируса COVİD-19 должна проводиться только в медицинских учреждениях, так как предотвращение вероятных аллергических реакций после вакцинации возможно только в профильных учреждениях. Об этом сказала Trend член рабочей группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вюсаля Яшар.

По ее словам, после вакцинации граждане в течение 15-30 минут находятся под врачебным контролем.

"В течение двух суток после вакцинации с пациентами поддерживается телефонная связь. Свои жалобы они могут сообщить участковым врачам. В серьезных случаях участковый врач также может выехать на дом", – уточнила В.Яшар.