Будапешт: безопасность Европы зависит от Турции

Безопасность Европы сегодня зависит от Турции. Будапешт придает особое значение связям с Анкарой, сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на встрече с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.

По словам венгерского министра, Турция играет особую роль в миграционной и энергетической областях, внося тем самым вклад в безопасность Европы.

«Отношения между Турцией и Венгрией развиваются на уровне стратегического партнерства. Диалог Будапешта и Анкары основан на взаимном уважении и выгоде для обеих сторон», - отметил Сийярто.

Мустафа Варанк, в свою очередь, выразил надежду на то, что текущий год станет периодом восстановления доверия в отношениях Анкары и Евросоюза. Он дал высокую оценку позиции официального Будапешта, где стремятся повысить интерес инвесторов к углублению связей с Турцией.

По его словам, наглядным примером тому является последнее решение венгерской компании Medicor инвестировать в сектор здравоохранения Турции: «Инвестиционные планы Medicor - отражение доверия к экономическому потенциалу и политической стабильности в Турции. Благодаря тесному сотрудничеству двух стран объем торгового оборота между нашими странами повысился с 356 млн долларов в 2001 году до трех миллиардов долларов в 2020 году».