44 новых больных коронавирусом в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе при Кабинете министров в понедельник, 8 февраля, сообщили, что 102 пациента выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 231 198 случаев заражения коронавирусом, из них 225 348 человек благополучно прошли лечение, 3 161 пациент клиник скончались. Лечение 2 689 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В Азербайджане проведено 2 456 650 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 3 567 - за минувшие сутки,