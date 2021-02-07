Платина рекордно подорожала

Последний раз стоимость платины находилась выше уровня $1,17 тыс. за тройскую унцию в августе 2016 года. К 20:00 мск цена платины ускорила рост до 4,27%, составив $1181,4 за тройскую унцию, передает ТАСС.

Цена платины в ходе торгов на бирже Comex выросла на 3,56% и достигла $1173,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.

Агентство спросило экспертов, с чем связано подорожание платины на рынке. Предложение платины на рынке в настоящий момент превышает спрос и "ожидается, что эта ситуация продолжится в среднесрочной перспективе", рассказала младший директор аналитической группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Юлия Бучнева.

При этом все цветные металлы испытали взрывной рост цены и продолжают расти на фоне мер поддержки экономик разных стран в период ограничений из-за коронавируса, отмечают эксперты.

"Цены на многие металлы продолжают расти в этом году на фоне положительных макропараметров, таких как активная вакцинация, слабый доллар, продолжающиеся фискальные стимулы, а также спрос со стороны Китая", - подчеркнула Бучнева.