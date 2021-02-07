Сегодня на онлайн-турнире по быстрым шахматам Opera Euro Rapid завершится предварительная стадия.

Участники, среди которых и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, должны провести пять партий. Наш шахматист уже провел два поединка. В 11-м туре он сыграл вничью белыми фигурами с китайцем Дин Лижэнем, а в 12-м черными противостоял чемпиону мира Магнусу Карлсену. Партия с норвежцем также завершилась вничью.

На данный момент в активе нашего шахматиста 6,5 очка, и он занимает 8-е место. Лидирует Карлсен, у которого 8,5 очка.

В трех оставшихся партиях предварительного этапа Раджабов сыграет с французом Максимом Вашье-Лягравом, американцем Уэсли Со и армянином Левоном Ароняном, которого Теймур переиграл в финале предыдущего турнира из серии Champions Chess Tour – Airthings Masters.

Opera Euro Rapid – третий этап Champions Chess Tour. Всего в турнире участвуют 16 гроссмейстеров. По итогам однокруговой предварительной части определятся 8 участников плей-офф, которые выявят победителя турнира и обладателя 30 тысяч долларов. Общий призовой фонд соревнования – 100 тысяч.

В предыдущие два дня Теймур Раджабов провел 10 партий, в которых одержал одну победу и девять раз сыграл вничью.