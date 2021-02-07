В прошлом году для поддержания экономики, разрушаемой пандемией коронавируса, правительства пошли на самые масштабные ограничения, а центробанки - на беспрецедентное снижение процентных ставок. По мнению экспертов, многие страны справятся с последствиями коронакризиса уже в этом году. Но худшее впереди. Масштабное увеличение госрасходов обернулось резким ростом глобального долга, который взлетел на 19,5 трлн долларов. Глобальный долговой пузырь с 3,3 трлн долларов в 2018 году и 10,8 трлн долларов в 2019-м в прошлом году раздулся еще почти вдвое и представляет большую угрозу мировой экономике.

Правда, центробанки пока сохраняют низкие ставки, но, как только кредиты подорожают, этот пузырь лопнет похуже любой бомбы. К тому же, оценки Института международных финансов, объединяющего более 400 банков и кредитных организаций в мире, во много раз превышают эту официальную сумму - речь идет о 277 трлн долларов. Мир никогда не слышал ни о такой сумме, ни о таких долгах. И одна из главных причин такой ситуации — низкие ставки. Легкодоступные кредиты стимулируют внутренний спрос и инвестиции, но… в долгах. Мало того что государства и компании стараются занять побольше и подешевле, так на этом фоне и корпорации, подстегиваемые беспрецедентной господдержкой рынков, развернули небывалую продажу облигаций. Причем у корпоративных бумаг обычно очень низкий рейтинг надежности — всего на одну ступень выше мусорного. Говорят, на руках у инвесторов таких облигаций почти на 4 трлн долларов.

Стоит отметить, что почти половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики - США, Великобританию, еврозону, Японию. Так, совокупный долг развивающихся стран в третьем квартале составил 250% ВВП, у Китая - 305%, у развитых стран – 432% ВВП. И непонятно, как мировая экономика сократит столь огромный долг, ведь сегодня из-за пандемии резко усилился риск кризиса рефинансирования: многие страны и компании уже не в состоянии привлечь новые займы, чтобы рассчитаться по предыдущим. А МВФ и Всемирный банк и так потратили огромные средства на антикризисные программы и не в состоянии предоставить новые кредиты.

По словам бывшего главы ФРС США Джерома Пауэлла, «огромные заимствования правительств и корпораций во время пандемии послужили мостом через экономическую пропасть: карантины, падение потребительских расходов, простои судов, пустующие отели и миллионы безработных. Дешевые кредиты позволили выплачивать деньги сотрудникам, а не увольнять их, и поддерживать активы в рабочем состоянии. За счет заимствований финансировали и пособия по безработице уволенным, чтобы они могли рассчитываться по счетам и покупать еду».

Между тем именно США накопили долгов больше всех, что опасно для мировой экономики. Это 80 трлн долларов, из которых 28 трлн - государственные займы. А бюджетный дефицит страны в 2020 финансовом году (завершился 30 сентября) увеличился более чем в 3 раза — до 3,1 трлн долларов, и продолжающиеся меры по борьбе с коронавирусом в ближайшее время доведут его до 4 трлн, что вынудит раздувать госдолг и грозит дефолтами и банкротствами.