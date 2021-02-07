Отношения Турции и Евросоюза обсудили Меркель и Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры в режиме видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Управления по связям с общественностью АП Турции.

Согласно информации, были обсуждены вопросы развития турецко-германского сотрудничества, региональная тематика с акцентом на отношения между Турцией и ЕС. Президент Эрдоган выразил решимость Анкары продвигать позитивную повестку дня в отношениях между Турцией и Евросоюзом.

Глава турецкого государства подчеркнул, что справедливый и конструктивный подход ЕС к отношениям с Турцией отвечает интересам обеих сторон. Эрдоган также указал на необходимость скорейшего начала работ, необходимых для обновления миграционного соглашения от 18 марта 2016 года между Турцией и Евросоюзом.

Президент Эрдоган вновь подтвердил ожидания Анкары относительно проведения саммита Турция- ЕС до окончания председательства в сообществе Португалии.