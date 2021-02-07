Зеленский разрешил допуск иностранных военных в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 году, сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Владимир Зеленский подписал Закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях» №1131-IX, который Верховная Рада приняла 26 января 2021 года», — цитируют «Ведомости» сообщение офиса.

На территории Украины в текущем году предполагается проведение восьми многонациональных учений. В них примут участие порядка 21 тыс. украинских военных и около 11 тыс. участников из других стран.